Валидная верстка шаблона для Drupal 6

$100
HTML-версткаЗакрыт7 заявок234 просмотра
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Уважаемые разработчики. Требуется грамотный верстальщик, что бы сделать валидный шаблон для Drupal 6 на дивах.

Уже есть готовый макет но только в виде шаблона для Джумлы.

Жду Ваших предложений.

Drupal
14 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
artdecoukraine
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$110
2 дня
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