Подправить шаблон на джумле

Решили переехать с одного двига на джумлу 1.0.x

вот так дизайн выглядел до переезда

http://www.nelgi.ru/poligraph.asp

склепала из него шаблон но вышли косяки с менюшкой и внизу там .

http://eye-of-sheary.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39

задача минимум: привести в соответствие дизайн менюшки (прижать к правой стороне и подмену картинок настроить, подменю тоже) в общем чтоб было идентично.

задача максимум: убрать картинки в css, привести в валидный вид, нормально разметить вывод модулей ( флэшка, счетчики, левые и правые блоки)

пишите цену и срок за каждый вариант