Подправить шаблон на джумле

Нужно сверстать сайт с использованием php, что бы шапка сайта была в своем файле, тело в своем и т.д., дизайн в приложенном файле. Панель администрирования не нужна.Логотип необходимо подогнать под цвет сайта. Без портфолио не пишите! После ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Решили переехать с одного двига на джумлу 1.0.x
вот так дизайн выглядел до переезда
http://www.nelgi.ru/poligraph.asp
склепала из него шаблон но вышли косяки с менюшкой и внизу там .
http://eye-of-sheary.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39
задача минимум: привести в соответствие дизайн менюшки (прижать к правой стороне и подмену картинок настроить, подменю тоже) в общем чтоб было идентично.
задача максимум: убрать картинки в css, привести в валидный вид, нормально разметить вывод модулей ( флэшка, счетчики, левые и правые блоки)
пишите цену и срок за каждый вариант
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $200
Нужно: 1. Сделать верстку нескольких страниц для 1 сайта 2. Нужно исправить верстку на 2 сайтах: динамическое меню, шапка, совместимость c firefoxЗавершен15 лет назад
Есть 2 PSD,несложные, нужно сверстать срок и стоимостьHTML-верстка48 заявокЗакрыт15 лет назад
Верстка + программирование (CMS) Требуется сверстать сайт, а затем посадить его на CMS. CMS должна уметь делать следующее: добавлять новости, редактировать контент (как новостной, так и другой), прикреплять к новостям файлы. Срок: 7 дней (максимум). Есть готовый дизайн ...Закрыт15 лет назад
- $1000
Существует магазин на основе www.digiseller.ru скриптах, хотелось бы сделать функционал как у PLATI.RU . Шаблоны и прочее есть. Также необходимо дописать несколько модулей на PHP или иных языках программирования (по выводу на страницу отдельных позиций.)HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Требуется сделать, чтобы пункты меню всех страницах сайта выделялись. В связи с этим срочно нужен html-кодер, который внесёт изменения в файл стилей и основную страницу шаблона, не нарушив его структуру. Файлы предоставлю. Особенности - кроссбраузерность и оперативность.Завершен15 лет назад
Верстка должна быть ЦСС и отвечать некоторым требованиям в плане СЕО оптимизации. Стучите в асюЗавершен15 лет назад
Здравствуйте Есть два шаблона, в PSD. Требуется сверстать один шаблон под CMS Netcat, второй - под ABO.CMS. Прошу писать исполнителей, имеющих опыт верстки именно под эти CMS. Шаблоны и ТЗ вышлю выбранным исполнителям. Верстка в дивах, кроссбраузерность и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Надо установить примерно 10 модулей для DLE Причина-лень моя=)) icq 366947794 Дам там список модулей где скачать и т.д Доступ по FTP тоже дам...=) Желательно договориться...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
-- Только толковым мастерам, знающим hostCMS-- --Сообщайте пожалуйста ЦЕНУ и срок исполнения-- --Рассмотрим все предложения и предложенные варианты-- делать: Новости, статьи, комментарии, гостивая, форма обратной связи, поиск по сайту, подписка на новости- рассылка новостей. 1) Постаратся сделать так чтоб картинки ...Закрыт15 лет назад