Установить 10 модулей для DLE

Нужно сверстать сайт с использованием php, что бы шапка сайта была в своем файле, тело в своем и т.д., дизайн в приложенном файле. Панель администрирования не нужна.Логотип необходимо подогнать под цвет сайта. Без портфолио не пишите! После ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо установить примерно 10 модулей для DLE
Причина-лень моя=))
icq 366947794
Дам там список модулей где скачать и т.д
Доступ по FTP тоже дам...=)
Желательно договориться...
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