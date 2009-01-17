Верстка шаблона под cms TYPO3

-Требуется доработать самописную CMS для сеошника. -Переверстать сайт и наполнить контентом. -Сверстать страничку для еще одного сайта Все исходные материалы предоставляются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон в PSD нужно сметать шаблон для CMS TYPO3
Пишите цены и сроки.
И оставляйте свои контакты.
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