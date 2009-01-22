Joomla: верстка интернет-магазина.

HTML-версткаЗавершен11 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно! Нужно сверстать интернет-магазин. Шаблоны прилагаются. Желательно, если это возможно, сделать резиновым (с 1000 до 1200).

Предоплата, способ оплаты WebMoney, Яндекс-деньги.

Пишите сроки/цены, ваши коментарии скрыты.

Joomla
15 лет назад
mike_amanita
Михаил 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
15 лет назад
$150
4 дня
Благодарю Илью за прекрасно выполненную работу! Очень приятно было общаться и сотрудничать! Илья – человек, у которого всё чётко поставлено, выполнено в срок и с большим профессионализмом. Желаю успехов и много работодателей, которые хорошо платят и знают чего хотят!
Отличный заказчик! Да и просто хороший человек! Задача поставленна чётко! Оплата в срок! Приятно было работать!
  • Похожие заказы

  • Натянуть шаблон + верстка для WebAsyst Shop-Script

    Нужно натянуть шаблон на WebAsyst Shop-Script.Есть psd,html файлы. Требования: 1. Минимум кода при верстке. 2. Максимум кроссобраузерности. Стоимость до 100$,срок 2-3 дня Предложения просьба оставлять здесь.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон для Joomla 1.0.15

    $50

    Здравствуйте! Необходимо сверстать шаблон под ЦМС Joomla 1.0.15. Картинка которую нужно порезать в наличии имеется. Жду предложений!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • HTM-верстка страницы

    Добрый день, Уважаемые мастера, требуется сделать верстку шаблона по указанной схеме со сторого указанными размерами! Вариант довольно большой но не сложный... Желательно Табличная вёрстка, Div-ы по необходимости... Оплата, как и всегда, производится по средствам web-money строго на R-кошелёк!!! ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить ошибки в верстке сайта на джумле

    Нужен специалист по Joomla в Питере, способный нисправить некоторые ошибки в верстке сайта на джумле и настройке компонентов. Если сработаемся, в ближайшее время будет еще минимум 2 проекта на джумле. Только из питера

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • XHTML вёрстка главной страницы интернет-магазина

    В приложении эскизы страницы в нормальном состоянии и при наведении. *.PSD-файл предоставлю непосредственно исполнителю. Требования к работе: -Блочная вёрстка -Валидация xHTML 1.1 Strict (в крайнем случае xHTML 1.0) -Кроссбраузерный код (IE6, IE7, FF2, FF3, Opera8, Opera9, Safari3, Google Chrome) -Использование хаков ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка шаблона для joomla + небольшой скрипт

    $50

    Необходимо сверстать макет для главной и внутренней страницы и подготовить шаблоны для Joomla 1.0.15 Для главной страницы (заставки) необходимо внедрить скрипт определения разрешения монитора пользователя и в зависимости от этого шаблон присваивать. Сроки сжатые (18.01.09 ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад