Joomla: верстка интернет-магазина.

Благодарю Илью за прекрасно выполненную работу! Очень приятно было общаться и сотрудничать! Илья – человек, у которого всё чётко поставлено, выполнено в срок и с большим профессионализмом. Желаю успехов и много работодателей, которые хорошо платят и знают чего хотят!