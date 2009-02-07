Натянуть шаблон + верстка для WebAsyst Shop-Script

HTML-версткаЗавершен16 заявок423 просмотра
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Нужно натянуть шаблон на WebAsyst Shop-Script.Есть psd,html файлы.

Требования:

1. Минимум кода при верстке.

2. Максимум кроссобраузерности.

Стоимость до 100$,срок 2-3 дня

Предложения просьба оставлять здесь.

15 лет назад
viper710
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ILcher
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Илья выполнил заказ в указанный срок,причем ТЗ был составлен не полностью и многое исправлялось "на лету".При верстке мастер использовал минимум кода как и договаривались.Кроссобразность соблюдена.Рекомендую этого мастера как профессионального и ответственного исполнителя,который прислушивается к просьбам заказчика.
Приятно было работать с Сергеем. всё объясняет чётко и по делу! хороший работодатель!
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