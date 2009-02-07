Натянуть шаблон + верстка для WebAsyst Shop-Script

Есть очень простой(вес страницы с кодом меньше 1кб) дизайн на дивах. На широких мониторах отображается немного не так, как нужно(очень много свободного пространства получается). Нужно сделать его резиновым+пара мелких правок. Предпочтения отдадутся предложению с самой приемлемой ...