Верстка шаблона для joomla + небольшой скрипт

Необходимо сверстать макет для главной и внутренней страницы и подготовить шаблоны для Joomla 1.0.15

Для главной страницы (заставки) необходимо внедрить скрипт определения разрешения монитора пользователя и в зависимости от этого шаблон присваивать.

Сроки сжатые (18.01.09 нужно закончить), по–этому прошу вносить предложения только, тех, кто уверен в качественном исполнении данной работы, так как для экспериментов времени нет.

Стоимость работы 400-450 грн.

Подробное ТЗ и макеты psd находится здесь http://www.modusgroup.com.ua/tz_modusgroup.rar