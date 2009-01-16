Верстка шаблона для joomla + небольшой скрипт

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Необходимо сверстать макет для главной и внутренней страницы и подготовить шаблоны для Joomla 1.0.15

Для главной страницы (заставки) необходимо внедрить скрипт определения разрешения монитора пользователя и в зависимости от этого шаблон присваивать.

Сроки сжатые (18.01.09 нужно закончить), по–этому прошу вносить предложения только, тех, кто уверен в качественном исполнении данной работы, так как для экспериментов времени нет.

Стоимость работы 400-450 грн.

Подробное ТЗ и макеты psd находится здесь http://www.modusgroup.com.ua/tz_modusgroup.rar

Joomla
15 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
webcomplit
Артем 
29 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
2 дня
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