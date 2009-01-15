Верстка 2-х сайтов

HTML-версткаЗакрыт20 заявок326 просмотров
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Требуется сверстать 2 небольших сайта.

+ небольшое программирование (шаблон ввода ФИО, Адреса, и т.д. - с сохранением в админке)

Ваши предложения и сроки.

P.S. Не пишите в личку.

15 лет назад
alex992
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
svip
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$20
2 дня
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