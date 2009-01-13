Верстка umi cms

HTML-версткаЗакрыт2 заявки178 просмотров
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Требуется переверстаь шаблон umi cms (про кемерц).

На данный момент он сделан на таблицах, криво и косо.

Нужно сделать чистый код на дивах + сделать edit in place (редактирование на месте) .

Вы должны быть знакомы с umi cms. Следовательно должны знать сколько там элементов надо верстать.

Срок ограничен, нужно побыстрее переверстать + графику уменьшить вес и кое что подправить.

Учитывайте что там кое где есть ява скрипты.

Итого - новичкам просьба не писать, верстальщикам без опыта - тоже.

От всех остальных:

1. Срок (пожалуйста реально оценивайте свои силы)

2. Стоимость

3. Примеры работ и желательно отзывы.

ps в асю не надо писать типа "могу сделать" и т.п., пишите тут лучше подробно.

15 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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