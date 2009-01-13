Проверстать макет и поставить на CMS

$60
HTML-версткаЗакрыт17 заявок318 просмотров
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Здравствуйте ! Необходимо Про верстать макет и поставить на CMSJ OOMLA или MODX.

Требования к верстке: Валидность,Кроссербраузерность, Фиксированная 1024 на 768

Требования к CMS: Все стандартные функции. + Каталог товаров

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Новостной блок

Сроки 5 дней.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
MadDog42
Антон 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$60
5 дней
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