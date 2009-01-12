Натянуть сверстаный диз на ШопСкрипт

Здравствуйте! Предлагаем откликнуться добросовестного исполнителя (ВНИМАНИЕ! ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ), который наконец прервет серию безответственного сотрудничества с целым рядом исполнителей. Сложилась такая ситуация, что порой по 2-3 человека брались проводить работу и в итоге один пропадал с предоплатой, ...