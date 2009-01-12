Натянуть сверстаный диз на ШопСкрипт

Макет не сложный, но вёрски обязательно: чистая, кроссбраузерная и резиновая по обоим направлениям. предлагаем показывая примеры своих работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полностью готовый диз с цсс картинками ....
необходимо натянуть на shopscript
Пишите цену и сроки
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Специально для Колосова Никиты Валерьевича (Anexroid)Завершен15 лет назад
Есть готовый сайт, свёрстанный на таблицах. Требуется переверстать на блочную вёрстку под CMS MODx. Верстка должна быть семантически верной и проходить валидацию. Пожалуйста давайте 1-3 ссылки на свои работы. Сайт: http://www.gamucci.com/Завершен15 лет назад
- $5
Нужно доверстать страницу на дивах. Человек только начал верстать и бросил. Нужно доверстать! СРОЧНО!!!Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо настроить аккаунт Myspace в максимальном соответствии с макетом. дизайн здесь: webstud.com.ua/project/MYSPACE_l.jpgHTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $170
Нужно сверстать таблицами много страниц для портала. Верстать таблицами, верстка фиксированная. Валидность и корректное отображение в браузере (проверяется соответствующими сервисами). Нужна грамотная и рациональная верстка пиксель в пиксель с макетом. Пример главной страницы в аттаче.Завершен15 лет назад
Необходимо сделать резиновую HTML верстку на основе готового дизайна. Есть Файл корел дров и jpg. Смотрите прикрепленный файл.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сверстать эскиз http://kaljan.info/images/files/index_bez.jpg на сайт kaljan.info, одну страницу, лимит 50 WMZ Контакты: ICQ: 76-008-767 E-mail: [email protected] тел.моб: +375-29-501-91-55 или +375-44-77-28-000HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Предлагаем откликнуться добросовестного исполнителя (ВНИМАНИЕ! ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ), который наконец прервет серию безответственного сотрудничества с целым рядом исполнителей. Сложилась такая ситуация, что порой по 2-3 человека брались проводить работу и в итоге один пропадал с предоплатой, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть дизайн (PSD) требуется прикрутить его к DLEHTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад