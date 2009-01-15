Простой каркас-шаблон для WP

Требуется профессиональная верстка сайта. Макеты Jpeg в приложении. Сроки, стоимость? Примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении два файла, один просто с бекграундом, второй с пояснением структуры.
На выходе надо:
header.php
footer.php
sidebar.php
index.php
style.css
просто с тегами. Все PHP функции вордпресса вставлю сам. Нужен сам каркас в этих файлах.
Только div + css
Кодировка UTF-8.
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