Простой каркас-шаблон для WP

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок255 просмотров
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В приложении два файла, один просто с бекграундом, второй с пояснением структуры.

На выходе надо:

header.php

footer.php

sidebar.php

index.php

style.css

просто с тегами. Все PHP функции вордпресса вставлю сам. Нужен сам каркас в этих файлах.

Только div + css

Кодировка UTF-8.

15 лет назад
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hija_del
43 годаАндорра
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
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