Простой каркас-шаблон для WP

В приложении два файла, один просто с бекграундом, второй с пояснением структуры.

На выходе надо:

header.php

footer.php

sidebar.php

index.php

style.css

просто с тегами. Все PHP функции вордпресса вставлю сам. Нужен сам каркас в этих файлах.

Только div + css

Кодировка UTF-8.