Сайт визитка, 4 - языковые версии

HTML-версткаЗакрыт12 заявок378 просмотров
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Нужен сайт визитка (правильно сверстанные HTML без БД) на 4 - языковые версии, с автоопределением по IP пользователя. Дизайн скромный. Аналог: mdsrussia,com Для примера можно взять и контент, я залью свой контент по мере готовности дизайна.

Обязательно прохождение валидаций стандартам. Все оформление должно быть в CSS (проверять буду по http://jigsaw.w3.org/css-validator/ и http://validator.w3.org/).

Никаких понтов, для меня идельный дизайн = google.

15 лет назад
ipadm
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
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