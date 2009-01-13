Сайт визитка, 4 - языковые версии

Нужен сайт визитка (правильно сверстанные HTML без БД) на 4 - языковые версии, с автоопределением по IP пользователя. Дизайн скромный. Аналог: mdsrussia,com Для примера можно взять и контент, я залью свой контент по мере готовности дизайна.

Обязательно прохождение валидаций стандартам. Все оформление должно быть в CSS (проверять буду по http://jigsaw.w3.org/css-validator/ и http://validator.w3.org/).

Никаких понтов, для меня идельный дизайн = google.