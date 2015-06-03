Спасибо, Максиму! Это действительно знающий человек. Могу давать гарантии по java!!! Люди проверяются не на крупных стандартных проэктах, а на нестандартных задачах. Уверен, что этот человек справится с любым заданием заказчика! Еще раз спасибо! Очень выручил!