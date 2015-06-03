Pianist

Добряков Владимир Pianist

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SEO тексты по теме хостелы

    Нужно 5 статей по теме хостелы. Статьи должны быть 100% уникальны. Ключевые слова: Хостел Киев, хостел в киеве. 1. Как выбрать хостел 2. Что такое хостел (отличия, преимущества) 3.  Интересные хостелы мира 4.  Хостел в Киеве 5. Топ плюсов хостелов Темы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Пресс-релиз проекта

    Нужен очень грамотный пресс-релиз проекта(узкоспециализированная соц. сеть), который заинтересует публику. Объем около 2000 знаков. Интересует цена.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание автокомплита как в ВК

    Нужен скрип автокомплита стран и городов как в ВК. Отличие от стандартных UI Autocomplate и других: - работает как стандартный select (при нажатии появляется выпадающий список) - вместе с этим можно в этом поле писать текстом и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Доброго дня! Нужно наполнить интернет-магазин на Opencart товарами. Товаров около 1000 штук. Прайсы в Ексель. Наполнение можно брать с других сайтов, картинка без водяного знака (если есть, то несколько картинок на товар). Интересует цена за 1000 товаров и ...

    OpenCartНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Движок видеочата

    Интересует стоимость движка видеочата с привязкой оплаты по платежным системам. Донаты, приваты - функционал онлайн-видеочата.  Нужны сроки и стоимость, какой движок.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать условия пользования сайтом и политику конфиденциальности

    Нужно написать условия пользования сайтом и политику конфиденциальности для сайта с элементами соц. сети. Нужно учесть условия использования сайтов с элементами соц сети и электронных досок объявлений (для защиты прав Администрации сайта).  Нужны цена и сроки.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание аккаунтов на портале

    Требуется создание аккаунтов на портале. - для каждого аккаунта придумать нормальное имя и привязать к реальной почте - добавить 2 фото в профиль - добавить 3-5 сообщений Цену и сроки указывать нужно за 10 аккаунтов.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дописать функционал портала с элементами соц. сети

    Нужно дописать портал с элементами соцсети: 1. Фильтр поиска пользователей 2. Класс отправки писем пользователям + рассылка. 3. Функция настроек на сайте (личные сообщения, параметры использования сайта) 4. Категоризатор пользователей по социальным группам.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны тексты для сайта по изготовлению кованых изделий

    Нужны тексты для сайта по изготовлению кованых изделий. Текст должен быть разбит на абзацы. В тексте должны быть ключевые слова (ключевые слова в ТЗ). Уникальность 100%! Общее количество 8 штук по 4500 символов. Цену лучше указывать ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продвижение сайта в пс яндекс

    Требуется продвижение проекта сантехнической тематики. Сайт-визитка со стандартными разделами. Требуется вывод сайта в топ (предпочтение яндексу, регион москва) по ключевым словам.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задача по 1С

    Нужно настроить выгрузку 8.2 УТ Нужно дописать выгрузку, что бы выгружались дополнительные характеристики.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Файл обработки для XML 1С

    Нужен файл обработки файла XML на РУССКОМ. Нужно вывести на екран наименования. Впринципе все. Пример кода &lt;Ид&gt;ad269815-3637-4e4c-baed-8dc680f5c670 &lt;Наименование&gt;Классификатор (Основной каталог товаров) &lt;Владелец&gt; &lt;Ид&gt;c25a7969-50eb-4d49-ade2-3ddf89b5fc14 &lt;Наименование&gt;Управленческая организация &lt;Группы&gt; &lt;Группа&gt; &lt;Ид&gt;15191907-0e81-11e2-8522-8045dcdd68d5 &lt;Наименование&gt;Собаки &lt;Группы&gt;" "

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конфигурация 1С для интернет-магазина

    Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! *** Никто ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Selena_M
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нужен перевод сайта визитки с русского на англ.
Работа выполнена, полностью оплачена.
Работа выполнена раньше оговоренного срока. Перевод получен в удобном виде. Исполнитель очень хороший, рекомендую!
Ответный отзыв
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Помогите со скриптом. Срочно.
Проект был давно, видимо все хорошо
Спасибо, Максиму! Это действительно знающий человек. Могу давать гарантии по java!!! Люди проверяются не на крупных стандартных проэктах, а на нестандартных задачах. Уверен, что этот человек справится с любым заданием заказчика! Еще раз спасибо! Очень выручил!
Ответный отзыв
bser1
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужны тексты для сайта по изготовлению кованых изделий
Владимиру спасибо за сотрудничество! Хороший заказчик, постоянно на связи, все вопросы решаются оперативно. Рекомендую!
Сергей справился с работой хорошо. Сроки соблюдал. Уточнял задание по необходимости, когда я не мог точно его сформировать. Спасибо!
Ответный отзыв
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка psd (приватно для Vitaflax)
Владимир попросил сделать качественную и валидную вёрстку, чётко сформулировав задачу. Грамотно объяснил, что он хочет видеть в коде. После выполненной работы своевременно оплатил проект. Отличный заказчик, буду продолжать с ним сотрудничество.
Спасибо Виталию за работу. Верстку сделал очень быстро и очень качественно. Стили упорядочены, код ровный. Большое спасибо.
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barswork
Евгений 
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Создать дизайн наклейки в векторе.
Очень понравилось работать с Владимиром! Всегда на связи, предоставил все материалы для работы, ответил на все возникшие в процессе работы вопросы. Общение только по существу и своевременная оплата. Рекомендую!
Спасибо большое. Сделал быстро, по хорошей цене и качественно. Хотя задача стояла не совсем четко (я это понимаю), понял и сделал как лучше. Рекомендую сотрудничать именно с ним. Отличный исполнитель.
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