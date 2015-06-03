Нужно 5 статей по теме хостелы. Статьи должны быть 100% уникальны. Ключевые слова: Хостел Киев, хостел в киеве. 1. Как выбрать хостел 2. Что такое хостел (отличия, преимущества) 3. Интересные хостелы мира 4. Хостел в Киеве 5. Топ плюсов хостелов Темы ...
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно добавить модули мультивыбора по производителям и заказ в 1 клик. Возможно уже есть готовая сборка с модулями. Жду предложений.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен очень грамотный пресс-релиз проекта(узкоспециализированная соц. сеть), который заинтересует публику. Объем около 2000 знаков. Интересует цена.Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть самописный сайт mvc + twig. нужен рефакторинг, привести к нормальному виду, удалить 'говнокод', связать с git, javascript также нуждаетмя в рефакторинге. Кода около 3мб. Нужна цена.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скрип автокомплита стран и городов как в ВК. Отличие от стандартных UI Autocomplate и других: - работает как стандартный select (при нажатии появляется выпадающий список) - вместе с этим можно в этом поле писать текстом и ...Закрыт8 лет назад
Доброго дня! Нужно наполнить интернет-магазин на Opencart товарами. Товаров около 1000 штук. Прайсы в Ексель. Наполнение можно брать с других сайтов, картинка без водяного знака (если есть, то несколько картинок на товар). Интересует цена за 1000 товаров и ...Наполнение сайтов43 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужен перевод договора про авторские права со словацкого на украинский язык. объем сейчас выясняю. нужна цена за 1000 знаков.Переводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует стоимость движка видеочата с привязкой оплаты по платежным системам. Донаты, приваты - функционал онлайн-видеочата. Нужны сроки и стоимость, какой движок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать условия пользования сайтом и политику конфиденциальности для сайта с элементами соц. сети. Нужно учесть условия использования сайтов с элементами соц сети и электронных досок объявлений (для защиты прав Администрации сайта). Нужны цена и сроки.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создание аккаунтов на портале. - для каждого аккаунта придумать нормальное имя и привязать к реальной почте - добавить 2 фото в профиль - добавить 3-5 сообщений Цену и сроки указывать нужно за 10 аккаунтов.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно дописать портал с элементами соцсети: 1. Фильтр поиска пользователей 2. Класс отправки писем пользователям + рассылка. 3. Функция настроек на сайте (личные сообщения, параметры использования сайта) 4. Категоризатор пользователей по социальным группам.Закрыт8 лет назад
Нужны тексты для сайта по изготовлению кованых изделий. Текст должен быть разбит на абзацы. В тексте должны быть ключевые слова (ключевые слова в ТЗ). Уникальность 100%! Общее количество 8 штук по 4500 символов. Цену лучше указывать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно написать статью о покупке недвижимости в Праге. Уникальность 100%. Ключевые слова: - квартиры в Праге - купить квартиру в Праге - недвижимость в Праге - цены на квартиры в ПрагеКопирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны seo тексты сантехнической тематики около 100-200 штук. от 1500 знаков, уникальность 100%. Просьба указывать цену и сроки за 10 статей. Возможна покупка уже готовых текстов.Копирайтинг38 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется продвижение проекта сантехнической тематики. Сайт-визитка со стандартными разделами. Требуется вывод сайта в топ (предпочтение яндексу, регион москва) по ключевым словам.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить выгрузку 8.2 УТ Нужно дописать выгрузку, что бы выгружались дополнительные характеристики.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в одной из jquery карусели. По нажатию на кнопку - должны подгружатся картинки по аяксу. детали в 201481314 спасибо!Закрыт11 лет назад
Нужен файл обработки файла XML на РУССКОМ. Нужно вывести на екран наименования. Впринципе все. Пример кода <Ид>ad269815-3637-4e4c-baed-8dc680f5c670 <Наименование>Классификатор (Основной каталог товаров) <Владелец> <Ид>c25a7969-50eb-4d49-ade2-3ddf89b5fc14 <Наименование>Управленческая организация <Группы> <Группа> <Ид>15191907-0e81-11e2-8522-8045dcdd68d5 <Наименование>Собаки <Группы>" "Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! *** Никто ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт очень похож на drive2.ru Мамы ведут свой блог и выкладывают множество фото. Работа с фото такая же как и н drive2 Все остальное как на drive2.ru Интересует обязательно - платформа, цена и сроки!Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад