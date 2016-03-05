Создание автокомплита как в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

Нужен скрип автокомплита стран и городов как в ВК. Отличие от стандартных UI Autocomplate и других:

- работает как стандартный select (при нажатии появляется выпадающий список)

- вместе с этим можно в этом поле писать текстом и будут выпадать нужные suggestion

Цена. Сроки.

9 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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