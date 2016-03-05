Нужен помощник программисту (знание Opencart 1.5.5.1)

Нужен помощник программисту для доделки интернет-магазина на CMS Opencart 1.5.5.1

Объем работ скину в личку (кратко: Поправить стили, Допилить корзину, Доделать верстку по сайту).

Оплата сдельная, по факту завершения работ.

Все кто берет почасовую оплату или из разряда 50$ в день УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА заявки не оставлять.

Платим не много, но заказы довольно частые. В приоритете долгосрочное сотрудничество.