Нужен проект по логистике

Добрый день, фрилансеры.

Требуется сделать проект по логистике, информации не много.

Сайт на подобии - ilguk.com

Отсюда нужно взять живые грузы - haulageexchange.co.uk

Нужна геолокация по грузам и свободным транспортам.

Может быть как уникальный дизайн (это могу сделать я), так же можно использовать шаблон.

Напишите за какую сумму и за какое время сможете сделать проект.