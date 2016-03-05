Нужен проект по логистике

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Добрый день, фрилансеры.

Требуется сделать проект по логистике, информации не много.

Сайт на подобии - ilguk.com

Отсюда нужно взять живые грузы - haulageexchange.co.uk

Нужна геолокация по грузам и свободным транспортам.

Может быть как уникальный дизайн (это могу сделать я), так же можно использовать шаблон.

Напишите за какую сумму и за какое время сможете сделать проект.

9 лет назад
Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов

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