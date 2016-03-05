Разработка сайта на Вордпресс

Предварительное ТЗ на разработку сайта

Торговая сеть: VapeShop (Вэйпшоп)

Текст (слоган): Сеть магазинов электронных сигарет, жидкостей для заправки и аксессуаров (в шапку сайта)

Территория: Украина

Бюджет: до 2500грн (100долл)

Срок: 1,5 недели

1. Домен vapeshop.kiev.ua

2. Адаптивный шаблон (бесплатный). Надо подобрать 2-3 варианта для рассмотрения.

3. CMS - используем Wordpress.

4. Три языковые версии: рус, укр, англ.

5. Быстрая скорость загрузки (1-2с). Используем рекомендации Google PageSpeed Insights.

6. Тематика сайта: информационный. Основная задача - отрекламировать сеть магазинов.

7. Целевая аудитория - конечные потребители (основная) + потенциальные дистрибьюторы.

8. Структура сайта:

8.1. Основное меню:

Сеть магазинов / О компании / Стать дистрибьютором / Акции / Новости

8.2. Дополнительное меню:

Условия предоставления услуг / Программа лояльности / Гарантия / Доставка и оплата / Контакты (головная контора)

9. Сеть магазинов (она же Главная).

На странице отображаем список городов, интерактивная карта, анонсы розничных точек. Пример, магазин moyo.ua (http://www.moyo.ua/trade_network.html)

Делаем аналогично. Привязываем города к карте и отображаем торговые точки на карте. Дополнительно, ниже выводится список анонсов розничных точек (текст,

фото менеджера, фото-анонс точки) и две ссылки: первая - посмотреть на карте и вторая - ссылка на отдельную страницу с подробным описанием точки.

На сегодня есть 3 города для активации: Киев (14), Днепропетровск (5), Львов (1).

Также на странице предусмотреть текстовый блок, баннеры, анонсы новостей и ленту горячих сообщений.

10. Страницы: О компании / Стать дистрибьютором / Условия предоставления услуг / Программа лояльности / Гарантия / Доставка и оплата / Контакты / - это

информационные страницы.

11. Страницы: Акции / Новости - это страницы с функционалом в виде Блога.

12. Логотип - ссылка на Главную.

13. Настроить модуль "Форма для обратной связи" с защитой от спама (Google reCaptcha). Должна быть возможность добавлять на любые страницы (Контакты,

торговые точки, информ страницы, блог).

14. Предусмотреть возможность управления разделами/подразделами (добавлять, удалять, сортировать)

15. Настроить блок создания фотогалереи с пролистовкой. Фото выводится на полный просмотр и есть возможность управлять (вперед/назад/закрыть). Можно

добавить на любую страницу.

16. Настроить блок share (поделиться в соцсети) и рейтинг оценки страницы (звездочки) с подсчетом оценок и отображением суммарной оценки.

17. Настроить отзывы. Подключить disqus.com или другой модуль с защитой от спасма (Google reCaptcha). Можно добавить на любую страницу.

18. Настроить ленту логотипов, с пролистовкой право/лево и активной ссылкой на отдельную страницу с описанием бренда.

19. Баннеры на внутренних страницах (сайдбар-меню).

20. Хлебные крошки.

21. Перелинковка информационных статей (след/пред)

22. Seo-модуль (метатеги для всех страниц, карта сайта, роботс, 301 редирект). Роботс.тхт создаем, открываем доступ к скриптам и стилям, закрываем тех

страницы. Сайтмап с автоматическим обновлением.

23. ЧПУ, с настроенным нижним регистром адресов при создании. Редактирование ЧПУ.

24. Микроразметка формат schema.org. Применить ко всему сайту (адрес, товары, статьи, картинки...). Возможно, шаблон уже будет с микроразметкой.

25. Стильная 404 страница с настройкой отображения в случае неправильного набора адреса страницы или несуществующей страницы.

26. Подключение аналитики (Гугл, Яндекс).

27. Наличие favicon

28. Настраиваем основное зеркало (без www), удаляем дубли главной страницы (/index.php, /index.html).

29. Проверить валидность HTML основных страниц (Главная, категорийные) и валидность CSS.

30. Стрелка для быстрого возврата на первый экран (все страницы).

31. Размещение и настройка на хостинге.