Задача такая. Переобновить апи коды Приват24 и Ликпей. Проект разрабатывали в 2013 году, и через полгода заморозили, вот только недавно открыли, пытались сделать оплату, и произошла ошибка в Ликпее и в Приват24. Кто ...
Разработка сайта на Вордпресс
Предварительное ТЗ на разработку сайта
Торговая сеть: VapeShop (Вэйпшоп)
Текст (слоган): Сеть магазинов электронных сигарет, жидкостей для заправки и аксессуаров (в шапку сайта)
Территория: Украина
Бюджет: до 2500грн (100долл)
Срок: 1,5 недели
1. Домен vapeshop.kiev.ua
2. Адаптивный шаблон (бесплатный). Надо подобрать 2-3 варианта для рассмотрения.
3. CMS - используем Wordpress.
4. Три языковые версии: рус, укр, англ.
5. Быстрая скорость загрузки (1-2с). Используем рекомендации Google PageSpeed Insights.
6. Тематика сайта: информационный. Основная задача - отрекламировать сеть магазинов.
7. Целевая аудитория - конечные потребители (основная) + потенциальные дистрибьюторы.
8. Структура сайта:
8.1. Основное меню:
Сеть магазинов / О компании / Стать дистрибьютором / Акции / Новости
8.2. Дополнительное меню:
Условия предоставления услуг / Программа лояльности / Гарантия / Доставка и оплата / Контакты (головная контора)
9. Сеть магазинов (она же Главная).
На странице отображаем список городов, интерактивная карта, анонсы розничных точек. Пример, магазин moyo.ua (http://www.moyo.ua/trade_network.html)
Делаем аналогично. Привязываем города к карте и отображаем торговые точки на карте. Дополнительно, ниже выводится список анонсов розничных точек (текст,
фото менеджера, фото-анонс точки) и две ссылки: первая - посмотреть на карте и вторая - ссылка на отдельную страницу с подробным описанием точки.
На сегодня есть 3 города для активации: Киев (14), Днепропетровск (5), Львов (1).
Также на странице предусмотреть текстовый блок, баннеры, анонсы новостей и ленту горячих сообщений.
10. Страницы: О компании / Стать дистрибьютором / Условия предоставления услуг / Программа лояльности / Гарантия / Доставка и оплата / Контакты / - это
информационные страницы.
11. Страницы: Акции / Новости - это страницы с функционалом в виде Блога.
12. Логотип - ссылка на Главную.
13. Настроить модуль "Форма для обратной связи" с защитой от спама (Google reCaptcha). Должна быть возможность добавлять на любые страницы (Контакты,
торговые точки, информ страницы, блог).
14. Предусмотреть возможность управления разделами/подразделами (добавлять, удалять, сортировать)
15. Настроить блок создания фотогалереи с пролистовкой. Фото выводится на полный просмотр и есть возможность управлять (вперед/назад/закрыть). Можно
добавить на любую страницу.
16. Настроить блок share (поделиться в соцсети) и рейтинг оценки страницы (звездочки) с подсчетом оценок и отображением суммарной оценки.
17. Настроить отзывы. Подключить disqus.com или другой модуль с защитой от спасма (Google reCaptcha). Можно добавить на любую страницу.
18. Настроить ленту логотипов, с пролистовкой право/лево и активной ссылкой на отдельную страницу с описанием бренда.
19. Баннеры на внутренних страницах (сайдбар-меню).
20. Хлебные крошки.
21. Перелинковка информационных статей (след/пред)
22. Seo-модуль (метатеги для всех страниц, карта сайта, роботс, 301 редирект). Роботс.тхт создаем, открываем доступ к скриптам и стилям, закрываем тех
страницы. Сайтмап с автоматическим обновлением.
23. ЧПУ, с настроенным нижним регистром адресов при создании. Редактирование ЧПУ.
24. Микроразметка формат schema.org. Применить ко всему сайту (адрес, товары, статьи, картинки...). Возможно, шаблон уже будет с микроразметкой.
25. Стильная 404 страница с настройкой отображения в случае неправильного набора адреса страницы или несуществующей страницы.
26. Подключение аналитики (Гугл, Яндекс).
27. Наличие favicon
28. Настраиваем основное зеркало (без www), удаляем дубли главной страницы (/index.php, /index.html).
29. Проверить валидность HTML основных страниц (Главная, категорийные) и валидность CSS.
30. Стрелка для быстрого возврата на первый экран (все страницы).
31. Размещение и настройка на хостинге.
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