Карточка товара на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Приветствую друзья!

Нужно сверстать карточку товара и натянуть на битрикс, ничего создавать не нужно, структура иб есть. Хеадер и футер есть, нужно вставить блок фото, описание и блоки (см. картирку). Функционал и адаптивность повторить как тут http://demo.magentech.com/themes/sm_maxshop/pisan-maze-ikan.html#yt_tab_products5

Интересует цена вопроса и сроки исполнения?

Удачи Вам!

9 лет назад
_frost
44 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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