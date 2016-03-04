Необходимо оптимизировать JS и CSS на главной странице сайта, чтобы не было ошибки в developers.google.com/speed Текст ошибки: Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение.Количество блокирующих скриптов на странице: 10. Количество блокирующих ...
Сайт визитка автоэлектрика
Необходимо создать сайт по услугам автоэлектрики, дополнительного оборудования, дооснащения авто, автотюнинг. Примеры для подражания www.sv-art.ru/, www.autobam.ru/
Заявки фрилансеров
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