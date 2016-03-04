Доработка сложного магазина на WordPress

$410
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

           Добрый день, коллеги. Нам требуется программист для доработки e-commerce портала на Wordpress. Так же, на сайте нужно доработать корзину и реализовать систему дисконтов. Модули сложные.

           От вас твердое знание PHP, My SQL, JavaScript / jQuery, HTML5, CSS3. Стаж в коммерческом программировании от 5 лет и 2 года работы с вордпрессом

           Помимо названного, от вас свободное знание английского, нужно быть резидентом Украины. 

           Быть свободным.

           Работа для конечного исполнителя, не работаем с веб-студиями

           По оплате в проекте глюк. Оплата по проекту 410 рублей/час. Это непрерывная работа

HTMLJavaScriptjQueryPHPSQLWordPress
9 лет назад
molberta
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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