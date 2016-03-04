Здравствуйте, есть код - и он работает, при нажатии на картинку появляется другая картинка. Проблема в том, что на одной странице мне нужно разместить 3 таких кода (другие изображения)., и тогда код начинает работать некорректно, ...
Доработка сложного магазина на WordPress
Добрый день, коллеги. Нам требуется программист для доработки e-commerce портала на Wordpress. Так же, на сайте нужно доработать корзину и реализовать систему дисконтов. Модули сложные.
От вас твердое знание PHP, My SQL, JavaScript / jQuery, HTML5, CSS3. Стаж в коммерческом программировании от 5 лет и 2 года работы с вордпрессом
Помимо названного, от вас свободное знание английского, нужно быть резидентом Украины.
Быть свободным.
Работа для конечного исполнителя, не работаем с веб-студиями
По оплате в проекте глюк. Оплата по проекту 410 рублей/час. Это непрерывная работа
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