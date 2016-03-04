Настроить фильтр и работу корзины на Joomla

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Сайт http://yaotya.com/

На сайте появляются ошибки при работе с фильтром и с корзиной. 

Joomla
9 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров