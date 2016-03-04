Необходимо согласно требованиям https://partner.news.yandex.ru/tech.pdf настроить правильный вывод RSS новостей для Яндекса. CMF Drupal 7 Сайт СМИ.
Фильтры и поиск на Symfony Framework для интернет-магазина
Выполнить расширение функционала интернет-магазина на Symfony Framework, согласно деталям, которые согласовали в скайпе.
Срок до 10 марта.
Исполнитель будет регулярно демонстрировать прогресс.
Заявки фрилансеров
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