Фильтры и поиск на Symfony Framework для интернет-магазина

$208
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Выполнить расширение функционала интернет-магазина на Symfony Framework, согласно деталям, которые согласовали в скайпе.

Срок до 10 марта. 

Исполнитель будет регулярно демонстрировать прогресс.

Symfony
9 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

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