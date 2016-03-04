Включить отображение Slider Revolution на главной. Wordpress

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Закрытнет заявок97 просмотров

Доброго времени суток. Есть сайт: http://doctorclinica .ru/

Обновил плагин Slider Revolution, после чего перестал отображаться на главной слайдер. Плагин покупной, не нулленый.

Нужно решить проблему )

WordPress
9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров