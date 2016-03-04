Доработки по интернет-магазину на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок180 просмотров

Приветствую!

Нужно доработать:

1. Сделать "увеличилку" картинок

2. Доработать корзину/шаги заказа

3. Выводить интересную статистику на сайте (кол-во заказов, человек онлайн, сколько человек также просматривают этот же товар и т.п.)

4. Подключить платежку (ТЗ от банка есть)

В описании пишите приблизительную цену.

WordPress
9 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров