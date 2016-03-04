WP-Property это топовый продукт на WordPress, с помощью которого можно создать сайт по продаже/аренде недвижимости. Мы ищем WordPress спициалиста для работы с нашим продуктом.
Доработки по интернет-магазину на WP
Приветствую!
Нужно доработать:
1. Сделать "увеличилку" картинок
2. Доработать корзину/шаги заказа
3. Выводить интересную статистику на сайте (кол-во заказов, человек онлайн, сколько человек также просматривают этот же товар и т.п.)
4. Подключить платежку (ТЗ от банка есть)
В описании пишите приблизительную цену.
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