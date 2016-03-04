Доработка купленного шаблона Wordpress - срочно

Куплен шаблон на themeforest для WP, мы его настроили и установили на сервере.

Имеется ТЗ на английском языке - не сложное, часть вёрстки и чуть програминга.

Требуется его доделать, бюджет на все работы 150$

Оплатить будем готовы только по факту, ЯД WM карта банка, без аванса

Срок сегодня до вечера, пишите ваш скайп для связи, кто прочел сроки и условия работы