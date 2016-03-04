Страница оплаты на сайт

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Завершен2 заявки130 просмотров

Есть пример и документация по платежному шлюзу, нужно подогнать под проект.  

Пример в приложении.  

В реализации нет привязки к корзинам и т.п., это не интернет магазин. Нужна одна страница.

9 лет назад
axnltiperistatic
Максим Журко 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmosip
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Всё быстро. Из 10-и баллов 100500, буду обращаться еще!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

dmosip
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад