Нужно спарсить все URL сайтов из биржи Sape

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужно получить все URL сайтов из биржи Sape.  Может парсер какой-то можно написать или скриптом через закладки - тоже подойдет. Главное получить все URL.

Раньше использовал для этого метод со скриптом который указан тут - https://checktrust.ru/manual/sape.html, но сейчас скрипт уже перестал работать. Видимо в Sape поменяли вывод УРЛ. Можно также скрипт подправить.

9 лет назад
realmen80
Владимир 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется опытный программист 1С БИТРИКС! Подредактировать сайт

    Требуется опытный программист 1С БИТРИКС! Буду работать только с опытными людьми с отзывами (не обязательно на этом сайте, подойдут, например, и отзывы на FL.ru) Интернет-магазин Задания по-типу: Добавить иконки Проверить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка 2 сайтов на 1с-bitrix

    Здравствуйте! Необходимо сделать 2 сайта на 1c-bitrix , с адаптивной версткой для разных устройств. Ориентировочное количество страниц каждого сайта: 20+. Ссылка на ТЗ : https://drive.google.com/open?id=1LjXdHrawEMruE-xt1B8G1v41Hk7JrC05hVm9Y1dfc98 и https://docs.google.com/document/d/1S2iPPKpS3UiY8HG1zXlWEcs6lbSZoEGl3ZHX5QlfB-c/edit . В какие сроки и какую цену примерно можете оценить работу?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать заставку логотип на jQuery

    Сделать заставку логотип на jQuery адаптивно к существующей html странице Фон появляется на весь экран, чтобы было видно пространство и бесконечность.На Звездном пространстве медленно проявляется Заставка с Собаками как бы изнутри становиться все ярче ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • PHP заказ статьи через API

    $10

    На известном сервисе бирже контента есть собственное API http://doc.copylancer.ru/ Нужно реализовать 1. Заказ статьи. 2. Проверку статуса выполнения заказа. 3. Отмена заказа. 4. Выгрузить результат. 5. Отправить на доработку. 6. Принять работу. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Несколько скриптов на DLE

    $50

    Нужно немного модифицировать базу данных на DLE и дописать несколько удобных функций, примерно следующих: нестандартная форма добавления комментария (с дополнительными полями), функция выборки страниц по параметру, индивидуальный скрипт голосования (частично изменить имеющийся). По ценам обязательно ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт адвокатских услуг

    Необходим сайт-визитка адвокатских услуг. Приблизительный набор разделов "обо мне", "услуги", "отзывы", "шаблоны документов", "новости", "контакты". Никаких кремлей, фемид, судебных молоточков в дизайне. От вас: сроки, стоимость, а также примеры Ваших работ, чтобы я ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад