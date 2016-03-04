Поправить видео на сайте и сделать пару маленьких правок, работы на 10-15 минут, 100р
Нужно спарсить все URL сайтов из биржи Sape
Нужно получить все URL сайтов из биржи Sape. Может парсер какой-то можно написать или скриптом через закладки - тоже подойдет. Главное получить все URL.
Раньше использовал для этого метод со скриптом который указан тут - https://checktrust.ru/manual/sape.html, но сейчас скрипт уже перестал работать. Видимо в Sape поменяли вывод УРЛ. Можно также скрипт подправить.
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