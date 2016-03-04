Нужно спарсить все URL сайтов из биржи Sape

Нужно получить все URL сайтов из биржи Sape. Может парсер какой-то можно написать или скриптом через закладки - тоже подойдет. Главное получить все URL.

Раньше использовал для этого метод со скриптом который указан тут - https://checktrust.ru/manual/sape.html, но сейчас скрипт уже перестал работать. Видимо в Sape поменяли вывод УРЛ. Можно также скрипт подправить.