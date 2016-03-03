Несколько скриптов на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Нужно немного модифицировать базу данных на DLE и дописать несколько удобных функций, примерно следующих: нестандартная форма добавления комментария (с дополнительными полями), функция выборки страниц по параметру, индивидуальный скрипт голосования (частично изменить имеющийся). По ценам обязательно сойдемся, я сам указал навскидку...

DLE
9 лет назад
Dubrovski_I
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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