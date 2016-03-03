Сайт адвокатских услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок167 просмотров

Необходим сайт-визитка адвокатских услуг. Приблизительный набор разделов "обо мне", "услуги", "отзывы", "шаблоны документов", "новости", "контакты". Никаких кремлей, фемид, судебных молоточков в дизайне.

От вас: сроки, стоимость, а также примеры Ваших работ, чтобы я понимала, что мы мыслим в одном направлении.

9 лет назад
alisa_obraztsova
Алиса 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров