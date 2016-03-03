Необходимо убрать мобильную версию сайта Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Здравствуйте нужно убрать у сайта мобильную версию сайта. Сайт построен на Opencart 

Opencart
9 лет назад
villain9966
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров