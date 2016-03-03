Проблемы с OpenCart

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Закрыт4 заявки132 просмотра

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1) пропали отзывы не отображают http://prntscr.com/aao3nj

2) кнопка купить не выводит сообщение что добавлено в корзину а просто помещает в корзину, если нажать на корзину http://prnt.sc/aao05o

aparat.ua

Opencart
9 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров