Разработать PHP скрипт для карты филиалов с применением API ЯндексMAP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

Описание проекта

Необходимо написать php+ajax скрипт для навигации по карте филиалов.

В качестве примера сайты:

http://iml.ru/places#

http://3dsvp.ru/#screen_9

При ответе на заявку предлагайте условия оплаты и сроки выполнения.

Обязательные требования

Карта филиалов (наименования городов филиалов, наименования мест, описания, ярлыки) редактируется в конструкторе яндекс карт, либо в xml файле.

Отображение подписей к меткам как на iml. Навигация по городам карты по примеру iml.

AJAXPHP
9 лет назад
4ief_ru
Илья 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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