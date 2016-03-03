CMS система netcat, нужно сделать мобильную версию.
Разработать PHP скрипт для карты филиалов с применением API ЯндексMAP
Описание проекта
Необходимо написать php+ajax скрипт для навигации по карте филиалов.
В качестве примера сайты:
При ответе на заявку предлагайте условия оплаты и сроки выполнения.
Обязательные требования
Карта филиалов (наименования городов филиалов, наименования мест, описания, ярлыки) редактируется в конструкторе яндекс карт, либо в xml файле.
Отображение подписей к меткам как на iml. Навигация по городам карты по примеру iml.
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