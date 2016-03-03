Joomla – ускорение работы сайта и адаптация под моб. уст-ва

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходимо исправить ошибки на сайте согласно google-отчетам:

- PageSpeed Insights

- Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах

 

Подробности см. в файле.

Пожалуйста, присылайте свои предложения по цене и срокам.

Предложения без цен не рассматриваются.

Joomla
9 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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