Есть модуль видеоархива для DLE, называется Explay Movie 1.4. В последних версиях DLE (нужно именно для 10.6) он не работает, точнее не работает некторый функционал, к примеру импорт видеозаписей с видеохостингов. Возможно ...
Сделать на сайте текдок
сделать вывод на сайт, выбор авто и тд, для тех кто уже работал с текдоком.
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