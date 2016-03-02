Устранить баг WordPress

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Здравствуйте!

после чистки от вируса стала глючить админка WordPress - не работает visual composer и редактирование страниц/текста

указывайте пожалуйста примерную стоимость и сроки 

спасибо!

WordPress
9 лет назад
k563aa
Марат 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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