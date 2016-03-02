Загрузка альбомов в одноклассники из YML файла

Здравствуйте,

Необходимо сделать скрипт, который будет через API одноклассников загружать из нашего YML альбомы с описанием.

Пример подобной реализации во Вконакте: http://vk.cc/4NNxHh

Возможности системы:

- Выбор категорий из YML, которые загружать

- Отмечать какие поля загружать в описание

- Написание на Python

- Простота и удобство работы

Требование к исполнителю:

- Знание API одноклассников

- Python

- HTML, CSS

- Jquery

Подробное ТЗ: Принцип работы скрипта достаточно прост. Задача чтобы из YML файла вытаскивалась название категории (она же название альбома будет), товары (их фото, описание и цена), а также фото и все это дело автоматически загружало в нужную группу в "Одноклассниках".

Скрипт должен иметь web-интерфейс с возможностью создания проектов под разные YML файлы и группы в Одноклассниках.

Сроки до 7 дней.