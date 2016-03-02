Необходимо проверить актуальность и точность методов API бирж криптовалют из таблицы в приложении. Так же проверить новые методы и добавить из описание. Добавить в описание ссылки на описания на сайтах бирж. ...
Загрузка альбомов в одноклассники из YML файла
Здравствуйте,
Необходимо сделать скрипт, который будет через API одноклассников загружать из нашего YML альбомы с описанием.
Пример подобной реализации во Вконакте: http://vk.cc/4NNxHh
Возможности системы:
- Выбор категорий из YML, которые загружать
- Отмечать какие поля загружать в описание
- Написание на Python
- Простота и удобство работы
Требование к исполнителю:
- Знание API одноклассников
- Python
- HTML, CSS
- Jquery
Подробное ТЗ: Принцип работы скрипта достаточно прост. Задача чтобы из YML файла вытаскивалась название категории (она же название альбома будет), товары (их фото, описание и цена), а также фото и все это дело автоматически загружало в нужную группу в "Одноклассниках".
Скрипт должен иметь web-интерфейс с возможностью создания проектов под разные YML файлы и группы в Одноклассниках.
Сроки до 7 дней.
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