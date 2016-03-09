Защитить сайт от вирусов joomla

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок177 просмотров

Сайт http://modeling-ilyushin.ru/ надо защитить от вирусов (шелл) и восстановить работу сайта от него. (Проблемы видны в админке), мне нужна самая базовая защита чтобы никто ничего просто не лил, проблема была в том, что по модулю почты начали слать спам. Очень прошу писать только имеющим опыт работы. И моя цена максимум 2-3000р. Оплата киви, яндекс, сбр. Сроки до 7 марта. Пишите свои цены, для обсуждения.

Joomla
9 лет назад
silsh
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень рекомендую быстро нашел трояны и залатал джумлу все очень здорово
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась сразу же после решения, в процессе была полная кооперация по всем возникавшим вопросам. Буду рад сотрудничать в будущем :)

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад