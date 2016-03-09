Реализовать возможность вывода акционной стоимости. Создать возможность давать процент скидки и выводить на сайте старая перечеркнутая цена.
Защитить сайт от вирусов joomla
Сайт http://modeling-ilyushin.ru/ надо защитить от вирусов (шелл) и восстановить работу сайта от него. (Проблемы видны в админке), мне нужна самая базовая защита чтобы никто ничего просто не лил, проблема была в том, что по модулю почты начали слать спам. Очень прошу писать только имеющим опыт работы. И моя цена максимум 2-3000р. Оплата киви, яндекс, сбр. Сроки до 7 марта. Пишите свои цены, для обсуждения.
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