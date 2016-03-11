Нужно интегрировать оповещение как на сайте в описание. Работа HTML+JS

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка131 просмотр

Нужно интегрировать такие же стили как тут.

Система оповещаний уже есть.  

проблема в том что у нас в CMS уже другие стили оповещений.

Их нужно заменить на данный пример!

http://thevectorlab.net/flatlab/toastr.html

HTMLJavaScript
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Рекомендую.
Всё ок.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад