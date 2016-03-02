Требуется написать скрипт, при заходе на страницу с размещенным видео, что бы данное видео автоматически (без клика по видео со стороны пользователя) воспроизводилось в мобильном браузере. Как iOS так и Android.
Разработка веб сайт с элементами чата и базой данных
Нужно разработать не большой веб сайт с элементами чата и базой данных.
Веб сайт включает в себя первичную форму для регистрации пользователей и вторичную форму в которой уже зарегистрированные пользователи могут послать друг другу сообщения.
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