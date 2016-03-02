Разработка веб сайт с элементами чата и базой данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок146 просмотров

Нужно разработать не большой веб сайт с элементами чата и базой данных.  

Веб сайт включает в себя первичную форму для регистрации пользователей и вторичную форму в которой уже зарегистрированные пользователи могут послать друг другу сообщения.

9 лет назад
Evgorion
62 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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