Требуется написать скрипт, при заходе на страницу с размещенным видео, что бы данное видео автоматически (без клика по видео со стороны пользователя) воспроизводилось в мобильном браузере. Как iOS так и Android.
Узнать данные POST запросом
Есть таблица в ней колонки, в одной колонке идет домен и в этой же строке параметры
Нужно пост запросом уже эти параметры вытащить, Апи готово уже
Нужно клиентскую часть реализовать.
Пример:
Я запускаю страницу на домене site.ru узнаю домен через параметр $_SERVER['SERVER_NAME']
Далее скрипт ищет домен в базе и после того как он его нашел из всей строки а в ней 4 колонки, он каждый параметр через echo $date, echo $name.
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