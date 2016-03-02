Узнать данные POST запросом

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Есть таблица в ней колонки, в одной колонке идет домен и в этой же строке параметры

Нужно пост запросом уже эти параметры вытащить, Апи готово уже

Нужно клиентскую часть реализовать.

Пример:

Я запускаю страницу на домене site.ru узнаю домен через параметр $_SERVER['SERVER_NAME']

Далее скрипт ищет домен в базе и после того как он его нашел из всей строки а в ней 4 колонки, он каждый параметр через echo $date, echo $name.

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
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trollix
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trollix
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