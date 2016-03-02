Скрипт воспроизведения видео в мобильных браузерах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Требуется написать скрипт, при заходе на страницу с размещенным видео, что бы данное видео автоматически (без клика по видео со стороны пользователя) воспроизводилось в мобильном браузере. Как iOS так и Android.

AndroidiOS
9 лет назад
ifoxbit
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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