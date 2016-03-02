Доработать фильтр недвижимости (OS Property) сайт на csm joomla 3

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Закрытнет заявок88 просмотров

Здравствуйте нужно доработать фильтр недвижимости (OS Property) сайт на csm joomla. Пациент находится по адресу http://demo.tvoy-divan.ru/

Фильтр разбит на четыре части:

·        Первая часть. Выбор типа недвижимости, при выборе фильтрует по выбранному типу жилья, при наведение и выборе подсвечивает

оранжевым как на предоставленном макете

·        Вторая часть выбор к-во комнат, при выборе отбирает варианты с нужным количество комнат

·        Третья часть цена за сутки, фильтрует по цене исходя из выбранных показателей

·        Четвертая часть, фильтр по расстоянию до моря. В карточке недвижимости, этого параметра нет, его надо впелить в карточку

·        Пятая часть, удобства, фильтр по удобствам, вставить иконки удобств, при наведение и выборе подсвечивает оранжевым как на предоставленном макете

Оплата поэтапно, или по факту выполнения

Пишем цену и сроки!

Joomla
9 лет назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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