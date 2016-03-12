Подправить плагин для увеличения миниатюр в Wordpress

На сайте под управлением CMS Wordpress установлен плагин - iw magnific popup, который увеличивает миниатюры при клике по картинке.

В данный плагин необходимо внести небольшие правки, а сделать нужно следующее:

На страницах поста выводятся картинки, клинкув по картинке всплывает ее увеличенная версия - http://prntscr.com/a9wm2l, необходимо к увеличенной версии добавить кнопку ввиде ссылки, которая позволит скачать данную картинку, к примеру как тут - http://prntscr.com/a9wl6r