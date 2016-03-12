Подправить плагин для увеличения миниатюр в Wordpress

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Завершен1 заявка135 просмотров

На сайте под управлением CMS Wordpress установлен плагин - iw magnific popup, который увеличивает миниатюры при клике по картинке. 

В данный плагин необходимо внести небольшие правки, а сделать нужно следующее:

На страницах поста выводятся картинки, клинкув по картинке всплывает ее увеличенная версия - http://prntscr.com/a9wm2l, необходимо к увеличенной версии добавить кнопку ввиде ссылки, которая позволит скачать данную картинку, к примеру как тут - http://prntscr.com/a9wl6r

WordPress
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$7
1 день
Исполнитель очень быстро справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Все четко, ясно. Цена, сроки, оплата все без проблем.

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад

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