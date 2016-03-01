Сделать личный кабинет angular .js

То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн ,плюс добавляем тарифы для смены самостоятельно опльзователем. Старая админка на Anjular.js новая тоже на Angular.jsсерверный язык php ( на основе опенкарта (он задействован 3-5% опенкарта ) остальное написано самостоятельно