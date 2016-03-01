Сайт готовится к запуску. http://quadromarket.ru/www/ Требуется доработать дизайн и функционал. 1. Добавить в шапку сайта телефон (справа вверху), установить модуль Callme 2.3 и разместить под телефоном. 2. Показывать раздел ...
Сделать личный кабинет angular .js
То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн ,плюс добавляем тарифы для смены самостоятельно опльзователем. Старая админка на Anjular.js новая тоже на Angular.jsсерверный язык php ( на основе опенкарта (он задействован 3-5% опенкарта ) остальное написано самостоятельно
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