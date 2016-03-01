Woocommerce payment

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Вітаю.

Цікавить наступний плагін:

Разработать плагин для Wordpress / Woocommerce, который добавит новый способ оплаты – LiqPay ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.liqpay.com).  

Настройки плагина: 

- подключить систему оплаты (ввести ключи) 

- показывать логотип – да/нет, поддержка retina 

- выбор язика интерфейса liqpay  

- редактировать тексты плагина; поддержка мультиязычности 

- отчет оплаты для Woocommerce 

- адрес success / error страниц 

- тестовый режим 

- выбор методов доставки для способа оплаты

WooCommerceWordPress
9 лет назад
natans
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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