Ищем программиста по Wordpress из Западной Украины для ПОСТОЯННОЙ работы над информационными (не коммерческими) сайтами. Работа предполагает определенную долю обучения, и часть времени (1-3 раза в неделю на несколько часов) нужно будет проводить встречи. Любые ...
Woocommerce payment
Вітаю.
Цікавить наступний плагін:
Разработать плагин для Wordpress / Woocommerce, который добавит новый способ оплаты – LiqPay ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.liqpay.com).
Настройки плагина:
- подключить систему оплаты (ввести ключи)
- показывать логотип – да/нет, поддержка retina
- выбор язика интерфейса liqpay
- редактировать тексты плагина; поддержка мультиязычности
- отчет оплаты для Woocommerce
- адрес success / error страниц
- тестовый режим
- выбор методов доставки для способа оплаты
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