Плагин для Wordpress Woocommerce – платежний шлюз

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  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок118 просмотров

Разработать плагин для Wordpress / Woocommerce, который добавит новый способ оплаты – LiqPay (www.liqpay.com).  

Настройки плагина: 

- подключить систему оплаты (ввести ключи) 

- показывать логотип – да/нет, поддержка retina 

- выбор язика интерфейса liqpay  

- редактировать тексты плагина; поддержка мультиязычности 

- отчет оплаты для Woocommerce 

- адрес success / error страниц 

- тестовый режим 

- выбор методов доставки для способа оплаты

WooCommerceWordPress
9 лет назад
natans
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад