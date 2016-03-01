Доработка шапки сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка66 просмотров

Дополнительный текст в шапке и его разметка

9 лет назад
maxigood84
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$7
1 день
Все быстро, оперативно и качественно! Как всегда на высоте. Всем рекомендую Сергея для заказов!
Максим очень приятный заказчик, всегда на связи, оплата за работу просто моментальная! Рекомендую)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад