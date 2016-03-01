Необходимо настроить ресайз изображений торговых предложений в каталоге. http://kupimebel.ru/catalog/stoly/ В заявке прошу указывать срок и стоимость исполнения.
Разобраться с проблемой кодировки
Разобраться с проблемой кодировки в Базе данных.
Есть сайт b e t p.by . php + mysql
Данные которые выводятся из таблицы в неправильной кодировке, например страница материалы или скачать.
Разобраться с этой проблемой.
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