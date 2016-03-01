Разобраться с проблемой кодировки

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Разобраться с проблемой кодировки в Базе данных.

Есть сайт b e t p.by . php + mysql

Данные которые выводятся из таблицы в неправильной кодировке, например страница материалы или скачать. 

Разобраться с этой проблемой.

MySQLPHP
9 лет назад
rikk911
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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