PHP Вычислить схожесть текстов

Вычислить схожесть текстов (% схожести ).

Например:

Текст 1:

Еще во время студенчества я хотел жить и ни в чем себе не отказывать, но мои мысли мне не удавалось воплотить в жизнь. Вечные поиски работы, еще и обучение в юридическом вузе. Посещение собеседований было физически невозможным. Да и студента не рассматривали как достойного работника. Друг мне посоветовал заняться поиском работы через данный сайт. Если бы не он.

Текст 2.

Ещё во время студенчества я думал о том, что хочу жить и ни в чем себе не отказывать. Но мои мысли мне не удавалось воплотить в жизнь. Вечный поиск работы, да еще и обучение в юридическом вузе, ходить по собеседованиям было физически невозможным. Но хорошо что мне друг посоветовал Поиск работы через кадровый центр ! Если бы не этот ресурс я бы так и находился на вечной бирже труда!

Получить функцию.

На входе функции 2 текстовые строки любой длины.

На выходе функции число от 0 до 100 - процент схожести. Разбивку делать на шинглы заданной длины в параметрах функции. Например шингл = 4 слова.