PHP Вычислить схожесть текстов

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки144 просмотра

Вычислить схожесть текстов (% схожести ).

Например:

Текст 1:

Еще во время студенчества я хотел жить и ни в чем себе не отказывать, но мои мысли мне не удавалось воплотить в жизнь. Вечные поиски работы, еще и обучение в юридическом вузе. Посещение собеседований было физически невозможным. Да и студента не рассматривали как достойного работника. Друг мне посоветовал заняться поиском работы через данный сайт. Если бы не он.

Текст 2.

Ещё во время студенчества я думал о том, что хочу жить и ни в чем себе не отказывать. Но мои мысли мне не удавалось воплотить в жизнь. Вечный поиск работы, да еще и обучение в юридическом вузе, ходить по собеседованиям было физически невозможным. Но хорошо что мне друг посоветовал Поиск работы через кадровый центр ! Если бы не этот ресурс я бы так и находился на вечной бирже труда!

Получить функцию.

На входе функции 2 текстовые строки любой длины.

На выходе функции число от 0 до 100 - процент схожести. Разбивку делать на шинглы заданной длины в параметрах функции. Например шингл = 4 слова.

PHP
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hellohayer
Арман 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-1)
9 лет назад
$4
1 день
Арман, отлично справился с работой! Благодарю! Красивый и понятный код!
Хороший заказчик, ясные требования- быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

hellohayer
Арман 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-1)
9 лет назад

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